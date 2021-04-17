 

СМИ: МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины

17.04.2021, 14:42, Новости дня
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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за инцидента с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, сообщили в посольстве Украины в Москве.

«Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в МИД РФ после задержания украинского консула. Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб», – сообщил сотрудник посольства, передает РИА «Новости» со ссылкой на «УНИАН».

Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к РФ и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отмечается, что Сосонюк работал в РФ много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.



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