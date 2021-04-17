Кох: Не ждите от Байдена жестких санкций. Россия – это не Иран, где почти нет американского капитала

Покупка американскими финансистами российских государственных долговых бумаг – это вершина айсберга. Проникновение американского бизнеса в Россию зашло слишком далеко, чтобы вводить зубодробительные санкции, не рискуя получить серьезный ответ от Кремля. Это только кажется, что если между странами взаимная торговля маргинальна, то и риски потерь от ответных санкций невелики. На самом деле в российско-американских отношениях все наоборот. Россия почти не инвестирует в США, а США уже имеют огромные инвестиции в Россию.

Я уже упоминал про Сахалин-1 и Сахалин-2. Плюсуем к этому инвестиции ВР в “Роснефть” и самостоятельно. А ведь ВР на треть – американская компания (после слияния с Амоко). Опять же, “Кока-кола” и “Пепси-кола”. “Макдональдс”, “Джонсон и Джонсон”, пивные компании, “Пицца-хат”, все сетевые компании по еде. “Рэдиссон”, “Хилтон”, “Холидей Инн” и прочее. “Форд”, “Опель” (“Дженерал Моторс”), “Крайслер” и тысячи других брендов и фирм, которые уже построили производства в России. А помимо этого: смарфоны и компьютеры Apple, IBM, софт от всех американских компаний начиная с Microsoft. Социальные сети и приложения. Компьютерные игры, кино, музыка и т.д.

Россия – шестая экономика мира. Примерно равная Германии. Пусть покупательная способность населения ниже немецкой, но зато его почти в два раза больше! США не готовы потерять этот рынок! Зато Россия почти ничего не теряет, если начнется тотальное противостояние: ее инвестиции в Америку – маргинальны. А золотовалютные резервы (ЗВР) России, номинированные в долларах, защищены суверенным иммунитетом, то есть огромным количеством международных многосторонних соглашений. Так же, как и имущество посольств. Им ничего не грозит. Тем более ЗВР, номинированные в долларах, постоянно сокращаются и ЦБ России уже несколько лет перекладываются в золото и юань.

Так что не ждите от Байдена каких-то жестких санкций. Россия – это не Иран, где почти нет американского капитала. Россия слишком сильно интегрирована в мировой рынок, чтобы Америка могла позволить себе какие-то жесткие санкции против нее и при этом самой не понести чувствительных потерь.

И Кремль это хорошо понимает. И поэтому ведет себя так нагло. Я пишу про это, просто чтобы вы понимали: речь идет не только о том, что Байден – слабак (это само собой). Речь еще идет и о том, что у Кремля есть очень серьезные рычаги для ответных мер. И он их пока еще не применил даже на 1%. И это, в свою очередь, хорошо понимают в Вашингтоне.

Источник: Альфред Кох / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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