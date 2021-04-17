Умер украинский политик и писатель Яворивский

“Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: “Папа ушел”. Другого слова она не смогла произнести. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С невыразимой болью обнимаю твоих родных”, – написал он.

https://www.facebook.com/V.Shkliar/posts/3716067078502415

О смерти Яворивского также сообщила лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко. Во время работы в парламенте он долгое время находился в составе ее фракции.

“Он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности. Один из основателей “Народного движения”, именно он зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. И дальше всю жизнь работал на то, чтобы Украина цвела, развивалась, становилась сильной, по-настоящему демократической”, – пишет Тимошенко.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/4059694984068574

Контекст:Яворивский родился 11 октября 1942 года в селе Текливка Винницкой области. Окончил Одесский государственный университет имени Мечникова, работал в СМИ. Он был создателем партии “Народное движение Украины”, в 1989–1991 годах стал нардепом СССР.

В период с 1992-го по 1999 год Яворивский был главой Демократической партии Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. В годы независимости был нардепом I, II, IV, V, VI, VII созывов.

Яворивский является лауреатом Государственной премии УССР имени Шевченко 1984 года за повесть “Вечные Кортелисы”, в которой описана деятельность ОУН/УПА в Западной Украине в 1942 году.

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