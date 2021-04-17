 

Президент Татарстана сделал прививку от коронавируса

17.04.2021, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против COVID-19 одной из российских вакцин, призвав вакцинироваться и тех, кто уже переболел коронавирусом, сообщила пресс-служба главы республики.

«Вакцинироваться нужно всем. Президент РФ Владимир Владимирович (Путин) вакцинировался. Я тоже вакцинировался, все нормально», –  сообщил Минниханов.

О том, какой именно вакциной привился Минниханов, не сообщается; известно лишь, что это одна из российских вакцин. Глава Татарстана отметил, что в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по COVID-19, говорится в сообщении на сайте президента республики.

«Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может», – подчеркнул Минниханов.

Он также обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Минниханов подчеркнул, что прививку следует сделать, в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом.

В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались около 197,8 тыс. человек. Минниханов напомнил, что в республике действуют 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.

Ранее в Кремле рассказали, что президент Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, чувствует себя совершенно в порядке. В среду президент РФ сообщил, что прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений.

Напомним, Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / GAC представил новый электрический кроссовер Aion Y

10.11 / Обозреватель Le Figaro – причина беспрецедентного кризиса во Франции — беспомощное государство

04.03 / На Камчатке начался выброс вулканических бомб

16.10 / В Пошехонском колледже появилась установка для разведения осетров

07.07 / Лесной пожар в Луганской области достиг Северодонецка. Полиция перекрыла дороги

08.08 / Флагман Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

17.03 / Джавадов: Или Украина сама вернет свои земли, или никто! Ждать от кого-то помощи – бессмысленно. Эта горькая истина давно стала понятна азербайджанцам

16.12 / Новейший тральщик ТОФ «Яков Баляев» впервые применил корабельное оружие

04.08 / Молодёжь в ЕС всё чаще выбирает более экологичные поезда вместо самолётов

21.03 / Стало известно о планах Ирана атаковать военную базу США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика