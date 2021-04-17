На акции протеста после смерти афроамериканца в Миннесоте задержали около 100 человек

Около сотни человек задержали в американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) в ходе беспорядков, которые произошли во время акции протеста после убийства афроамериканца Данте Райта, власти ввели комендантский час, передает местный телеканал KSTP.

Протестующие вновь собрались на акцию у департамента полиции города Бруклин-Сентер, что ознаменовало уже шестую ночь протестов. Из-за беспорядков власти ввели комендантский час в ночь на субботу.

«Комиссар общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон заявил, что около 100 человек были задержаны в связи с беспорядками в пятницу вечером», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Харрингтон не уточнил, какие обвинения будут предъявлены задержанным.

Ранее полицейские в Миннесоте применили шумовые гранаты и газ для разгона демонстрантов, которые проводили акцию протеста после убийства Райта.

Напомним, в Миннеаполисе (штат Миннесота) полиция заявила, что их сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта.

Машину Райта остановили за нарушение ПДД. Выяснилось, что был выдан ордер на арест водителя. При задержании Райт вырвался из рук полиции.

Гибель Райта спровоцировала беспорядки. Инцидент произошел на фоне суда над полицейским Дереком Шовином по делу о гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда.