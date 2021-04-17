 

Байден установил миграционные квоты для беженцев. Больше всех получат выходцы из Африки

17.04.2021, 12:10, Новости дня
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На беженцев из государств Африки выделено 7 тыс. виз, Восточной Азии – 1 тыс., Европы и Центральной Азии – 1,5 тыс., Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 3 тыс., Ближнего Востока и Южной Азии – 1,5 тыс. Еще 1 тыс. виз останутся в резерве.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что в будущем размеры квот могут изменить.

Reuters уточнило, что Байден принял решение ограничить лимит приема беженцев на уровне 15 тыс. человек. Такую квоту установил в конце октября прошлого года предыдущий президент США Дональд Трамп. В феврале Байден заявлял о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году. 

Указ Байдена ограничить прием беженцев до 15 тыс. человек стал ударом для правозащитных групп, которые ждали от президента-демократа изменения миграционной политики Трампа, отметило агентство.

Контекст:Байден 2 февраля распорядился вернуть детей, изъятых у мигрантов, нелегально пересекавших границу с Мексикой при его предшественнике Дональде Трампе. Он предписал радикально пересмотреть другие меры администрации Трампа по борьбе с иммиграцией, отмечало BBC. Несмотря на заявления Байдена, США предупредили, что откажут по въезде в страну почти всем мигрантам из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и недостатка времени для разработки новых правил приема мигрантов. 
Байден также отменил строительство стены на границе с Мексикой. США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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