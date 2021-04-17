 

Спортивные тренировки дедушек-качков в Китае не остановила даже пандемия

17.04.2021, 9:30, Новости дня
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Группа китайских рабочих в 1984 году самостоятельно оборудовала на бывшей крытой стоянке для велосипедов в Пекине спортивный зал, чтобы качать мышцы. И с тех пор этот спортивный клуб ни разу не закрывался, хотя большинство его членов уже давно достигли пенсионного возраста. Даже пандемия COVID-19 не отпугнула дедушек от занятий, передаёт NTD.

Каждый вечер без выходных на бывшей крытой стоянке для велосипедов в Пекине собирается группа мужчин и начинает тягать железо. Почти всем за 60 — а оборудование для тренировок они создали из металлолома десятилетия назад. Помогло то, что они когда-то работали на железнодорожном заводе неподалёку.

СЮЙ ВЭЙ, менеджер спортзала: Среди нас было много разных специализированных рабочих. Например, я был слесарем, а он — промывальщиком. Он был кузнецом. Гири сделали в его мастерских, он всё это сделал. Электрик и каменщик помогли нам построить спортзал. Мы всё это сделали сами.

На стенах спортзала — фотографии знаменитых бодибилдеров 1980-х и 1990-х. Члены клуба говорят, что тренируются по ряду причин, в том числе для повышения иммунитета или восстановления после болезней.

ЯН ХУНЧЖЭН, член клуба: Если пожилые люди будут выполнять какие-то силовые упражнения, их мышцы будут крепче. Когда мышцы крепкие — в теле больше энергии, настроение улучшается и мы счастливы, не так ли?

ЛЮ БАОЛИ, член клуба: Если честно, раньше я был в инвалидном кресле. Потом начал медленно ходить, потом — поднимать штангу, а потом постепенно добавлять вес. Раньше я ничего не мог держать в этой руке. 

Клуб открыли ещё в 1984 году — через год после того, как коммунистические власти КНР сняли запрет на бодибилдинг, действовавший с 1953 года. 

Площадь зала — 130 квадратных метров, за свою 40-летнюю историю он ни разу не закрывался. Даже пандемия COVID-19 не отпугнула дедушек от занятий. Самому пожилому из них — 82 года. 

ЛЮЙ ГУНДАО, член клуба: Такое ощущение, что это место — просто клуб для пожилых людей, которые занимаются спортом. Например, в других клубах для престарелых читают газеты, играют в шахматы, играют или общаются. А здесь мы только качаем мышцы. 

Членский взнос — 46 долларов в год. Студентов и людей старше 80 лет пускают бесплатно. 

Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года. 



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