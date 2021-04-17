 

В США мужчина открыл стрельбу в здании компании FedEx. Погибло восемь человек

17.04.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Кук, вызов на место происшествия, где началась стрельба, поступил в полицию 15 апреля около 23.00 по местному времени (6.00 16 апреля по Киеву). Здание FedEx расположено недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Подозреваемый в стрельбе покончил жизнь самоубийством. Полиция сообщила, что последний раз стрелок работал с FedEx в прошлом году. 

Телеканал NBC News сообщил, что  в результате стрельбы пять человек были ранены, их доставили в больницы. В его доме правоохранители нашли дробовик.

Генеральный директор FedEx Фредерик Смит сказал, что восемь убитых были сотрудниками компании.

Контекст:В Соединенных Штатах за последние недели произошло несколько инцидентов со стрельбой. Так, 12 апреля в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси) в средней школе “Остин-Ист-Магнет” полицейский открыл огонь по ученику, который начал по нему стрелять. Ученик погиб, а полицейский получил ранение. В ночь на 3 апреля в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли три человека; а 4 апреля стреляли в парке Бирмингема (штат Алабама), после чего нашли погибшей женщину.
Еще несколько подобных нападений произошли в марте. Так, 20 марта на вечеринке в ночном клубе в Далласе (штат Техас) ранения получили восемь человек, одна из пострадавших скончалась; 22 марта в Боулдере (штат Колорадо) в супермаркете застрелили 10 человек; 31 марта в Анахайме (Калифорния) в результате стрельбы в бизнес-центре погибли четыре человека. В американском городе Атланта (Джорджия) 16 марта стреляли в трех спа-салонах. Восемь человек погибли и еще один пострадал.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового огнестрельного оружия после волны нападений в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / В Николаеве пьяный стрелял в семью из-за фейерверков. Он ранил 10-летнего ребенка – полиция

08.01 / При пожаре в Москве погибли четыре человека

01.09 / Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ десятки отремонтированных бронемашин – “Укроборонпром”

27.11 / Мамай призвал полтавчан выйти на акцию неповиновения под стены Полтавского горсовета

04.03 / Аваков: Компании, принадлежащие семье Медведчука, поставляли топливо подразделениям, которые стреляли в наших. Это можно терпеть?

01.12 / Московская биржа открылась ростом

23.10 / Россия разработала новый метод отравления ядом “Новичок” – расследование СМИ

12.08 / Депрессия и тревожность приводят к увеличению объема мозга

07.01 / В ФРГ не исключили продолжения протестов в США с применением оружия

27.12 / “Нафтогаз України” в январе увеличивает цену на газ для населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика