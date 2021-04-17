В США мужчина открыл стрельбу в здании компании FedEx. Погибло восемь человек

По словам Кук, вызов на место происшествия, где началась стрельба, поступил в полицию 15 апреля около 23.00 по местному времени (6.00 16 апреля по Киеву). Здание FedEx расположено недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Подозреваемый в стрельбе покончил жизнь самоубийством. Полиция сообщила, что последний раз стрелок работал с FedEx в прошлом году.

Телеканал NBC News сообщил, что в результате стрельбы пять человек были ранены, их доставили в больницы. В его доме правоохранители нашли дробовик.

Генеральный директор FedEx Фредерик Смит сказал, что восемь убитых были сотрудниками компании.

Контекст:В Соединенных Штатах за последние недели произошло несколько инцидентов со стрельбой. Так, 12 апреля в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси) в средней школе “Остин-Ист-Магнет” полицейский открыл огонь по ученику, который начал по нему стрелять. Ученик погиб, а полицейский получил ранение. В ночь на 3 апреля в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли три человека; а 4 апреля стреляли в парке Бирмингема (штат Алабама), после чего нашли погибшей женщину.

Еще несколько подобных нападений произошли в марте. Так, 20 марта на вечеринке в ночном клубе в Далласе (штат Техас) ранения получили восемь человек, одна из пострадавших скончалась; 22 марта в Боулдере (штат Колорадо) в супермаркете застрелили 10 человек; 31 марта в Анахайме (Калифорния) в результате стрельбы в бизнес-центре погибли четыре человека. В американском городе Атланта (Джорджия) 16 марта стреляли в трех спа-салонах. Восемь человек погибли и еще один пострадал.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового огнестрельного оружия после волны нападений в стране.

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