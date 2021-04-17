 

Зеленский позвал украинцев на отдых в Турцию, чтобы поддержать местный туризм после ухода гостей из России

17.04.2021, 8:34, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо наращивать турпоток в Турцию на фоне решения РФ приостановить авиасообщение с страной, пишет Daily Sabah. По его словам, так Киев должен продемонстрировать, что поддерживает Анкару.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан отправиться на отдых в Турцию в знак поддержки после того, как РФ приняла решение об ограничении авиасообщения, сославшись на рост числа заражённых коронавирусом, пишет Daily Sabah.

Заявление последовало после встречи Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 апреля в Стамбуле, а также решения об ограничении авиасообщения РФ с Турцией с 15 апреля по 1 июня «на фоне роста политической напряжённости из-за поддержки Анкарой Украины», утверждает издание.

Зеленский подчеркнул, что Киеву необходимо наращивать туризм в Турцию и показать, что он поддерживает Анкару. «Вы слышали, что РФ сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», — заявил Зеленский в видеокоментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в апреле — мае из-за ограничения авиасообщения с Россией общее снижение туристического потока в Турцию может составить до 500 тыс. человек. Он выразил надежду, что по мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелёты может быть сдвинута на более ранний срок.

В последние недели в Турции наблюдается резкий рост числа заражённых. Ежедневно коронавирусом заболевают больше 60 тыс человек. В преддверии начала туристического сезона Турция ввела новые ограничения.  

Россия является ключевым источником дохода от туризма для Турции. В прошлом году, несмотря на пандемию, страну посетило около 2,1 миллионов россиян. Украина также являлась одним из важнейших рынков: в 2020 году в Турцию приехало около 998 тыс украинцев.

В Кремле опровергли какую-либо связь приостановки полётов в Турцию с визитом Зеленского. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти приняли такое решение из-за тревожной эпидемиологической ситуации.  

В среду Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении Москвы ограничить авиасообщение с республикой. По его словам, Турция работает с российской стороной над вопросом возобновления авиасообщения. Он напомнил, что делегация из РФ прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением инфекции.

В четверг Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по его урегулированию, передаёт Daily Sabah.



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