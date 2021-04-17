 

COVID-19 в мире. Число заболевших приближается к 140 млн человек

17.04.2021, 8:32, Новости дня
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COVID-19 подтвердили у 139,7 млн человек. Умерло от этой болезни почти 3 млн человек, а около 80 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (31,6 млн заболевших, 566 тыс. умерших);
Индия (14,2 млн заболевших, 174,3 тыс. умерших, 12,5 млн выздоровевших);
Бразилия (13,8 млн заболевших, 369 тыс. умерших, 12,2 млн выздоровевших);
Франция (около 5,3 млн заболевших, 100,6 тыс. умерших);
Россия (4,6 млн заболевших, 103 тыс. умерших, 4,3 млн выздоровевших).

Украина в списке на 16-м месте.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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