 

Боевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие 16 апреля – штаб ООС

17.04.2021, 8:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное Донецкой области противник открывал огонь по позициям украинских военных из минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельское Донецкой области – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное, Луганское и Новоалександровка Донецкой области стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорск – из стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/513023316370887/

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка Донецкой области оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Майорск боевики дистанционно заминировали местность с помощью ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7.00 утра 17 апреля российско-оккупационные войска один раз нарушили режим перемирия. Недалеко от Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военных нет. 

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
1 апреля в Офисе президента сообщали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Зеленский объявил о создании “суда в смартфоне”

22.03 / Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca упало

16.03 / Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»

10.11 / Политолог: Очевидно, что в соревновании “стройплощадки” (Труханов) и “русского мира” (Скорик) в Одессе уверенно выиграет “стройплощадка”

26.09 / Режим ЧП объявлен в Портленде из-за акций протеста

21.07 / США решили доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли

17.12 / Польша решила ввести трехнедельный локдаун

26.09 / 3,5 тыс американских компаний подали иск против администрации Трампа

13.02 / Морозы в Украине продержатся до 21 февраля – синоптик

21.09 / Минобороны раскрыло задачи военных в ходе учений «Кавказ-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика