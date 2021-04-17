Боевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие 16 апреля – штаб ООС

В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное Донецкой области противник открывал огонь по позициям украинских военных из минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельское Донецкой области – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное, Луганское и Новоалександровка Донецкой области стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорск – из стрелкового оружия.

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Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка Донецкой области оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Майорск боевики дистанционно заминировали местность с помощью ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7.00 утра 17 апреля российско-оккупационные войска один раз нарушили режим перемирия. Недалеко от Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

1 апреля в Офисе президента сообщали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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