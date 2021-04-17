В РФ разрабатывают новые технологии тушения пожаров в нефтяной отрасли

Россия – нефтедобывающая страна, а пожары в этой отрасли очень опасны, так как создают большую угрозу для жизни людей и приводят к огромным материальным потерям. Ученые из университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурга, работающие в области нанотехнологий, создают новейшие методы пожаротушения.

По словам экспертов, нанотехнологии действительно открывают здесь фантастические возможности. Речь идет, во-первых, о том, чтобы не допускать пожаров. Во-вторых, о том, чтобы гасить огонь как можно быстрее, если он вспыхнет.

Нанотехнологии же позволяют менять свойства материалов, в том числе жидкостей. Например, у разработчиков появляется возможность уменьшить электростатические качества или изменить теплофизику вещества.