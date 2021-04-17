 

Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США

17.04.2021, 3:34, Новости дня
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Россия официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США в ответ на враждебные антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом.

«В ответ на введенные 2 марта с. г. Администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса», – говорится в сообщении на сайте МИД России. 

Среди попавших в санкционный список генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США.

Кроме того, не смогут въехать в Россию Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.

Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры, отметили в ведомстве.

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, который планировалось огласить вечером, 16 апреля, в пятницу.

Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.



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