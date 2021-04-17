Восемь человек во Франции стали жертвами тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, который возник после того, как они сделали прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств.

ANSM сообщает, что по данным на 8 апреля, в стране сделано свыше 2,72 млн прививок AstraZeneca. В период со 2 по 8 апреля выявлено девять случаев атипичных тромбозов, а также два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний. За все время прививочной кампании с использованием AstraZeneca в стране выявлено 23 случая тромбозов, восемь из которых привели к смерти пациентов, передает РИА «Новости».

Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками.