 

Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V»

17.04.2021, 3:34, Новости дня
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Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша.

В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от РФ предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam.

На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора.



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