Кастро решил покинуть должность главы компартии Кубы

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро сообщил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване.

«Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта …, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации», – цитирует официальную газету кубинской компартии Granma РИА «Новости».

Напомним, в сентябре 2019 года занимавший пост президента США Дональд Трамп продлил торговые рестрикции в отношении Кубы. Кроме того, санкции были введены и против Рауля Кастро.

Рауль Кастро возглавлял компартию Кубы с 19 апреля 2011 года, является младшим братом бывшего лидера страны Фиделя Кастро. С 2008 по 2018 годы был главой государства, в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель.

Президента Кубы избрали в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума.