«Ниже плинтуса» – американский политолог охарактеризовал отношения США и России на фоне новых санкций

Хотя новый пакет антироссийских санкций США и представляет собой «хороший шаг», он всё же немного обманул ожидания, поскольку ущерб от них мог бы быть куда больше, заявил в интервью CNN президент Eurasia Group Иан Бреммер. По его словам, притом что реальная политика администраций Байдена и Трампа по отношению к Москве практически никак не отличается, американо-российские отношения на данный момент находятся «ниже плинтуса».

Администрация Байдена объявила о санкциях против РФ за вмешательство в выборы 2020 года. Сюда же относятся массированный взлом SolarWinds и оккупация* Крыма, которая по-прежнему продолжается. Эти санкции также стали первым прецедентом, когда федеральное правительство официально признало вмешательство РФ в выборы 2016 года. Правильные ли это шаги? Разобраться с этим нам поможет президент и основатель Eurasia Group Иан Бреммер. Рад вас видеть. Правильный шаг, или же нет?

ИАН БРЕММЕР, президент Eurasia Group и GZERO Media: Да, довольно хороший шаг. Если честно, налицо небольшой обман ожиданий: мы объявляем о грядущем крупном пакете санкций, выставляем вон несколько российских дипломатов, вводим санкции против ряда их кампаний и даже бьём по суверенному долгу. Однако для них всё могло быть куда хуже, и они об этом знают.

Кроме того, давайте не забывать, что мы шпионим за русскими так же, как они шпионят за нами. Однако никто не уничтожает критически важную инфраструктуру другой стороны. Мы никогда не признаем это официально, но реальность выглядит именно так.

Кому понравились действия Байдена? Ведь электорат Трампа не верит в действия России, им не нравится даже думать об этом. Сейчас они с куда большим удовольствием обсуждают тему отхода от версии, гласящей, что РФ назначала награды за головы американских военнослужащих. В чём здесь выгода?

ИАН БРЕММЕР: Они знают, что русские находятся в Крыму и на юго-востоке Украины, и за это нужно вводить санкции. Им не очень нравится работа русских по трубопроводу «Северный поток — 2». Против него выступала и администрация Трампа, и республиканцы, и администрация Байдена. Любопытно здесь то, Крис, что в плане реальной политики, а не в измерении Twitter и СМИ, политика администрации Трампа и Байдена по таким темам, как, по сути своей, Россия, не слишком-то и отличается.

Сближения с Путиным хотел лично Трамп, а не его администрация. На этом фронте без больших перемен. Отношения ниже плинтуса, Крис, в этом нет никаких сомнений. Американо-российские отношения находятся на самом низком уровне с начала 80-х, со времён Андропова. Американо-китайские же — в наихудшем состоянии со времён бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Американо-турецкие — в самой нижней точке со времён кризиса на Кипре 1974 года. Вот в таком контексте Байден стал президентом. Работы здесь невпроворот.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).