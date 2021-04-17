 

“Мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас”. Навальный рассказал, как ему угрожают смирительной рубашкой

17.04.2021, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: “Ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас”. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости”, – процитировал он разговор.

По словам Навального, он слушал это и “возвращался в детский сад”.

“Мне три года и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слезы, но говорю “нет”. А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать”, – сравнил политик ситуации.

Навальный рассказал, что указал сотрудникам ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний России) “пальцем в пункт закона” и попросил не кормить его принудительно. Он также отметил свое право на осмотр независимым врачом.

Политик считает, что в колонии к нему не допускают медиков, поскольку боятся, что выяснится, что потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением.

Оппозиционер также рассказал, что у него сильно кружится голова, но он еще может ходить, потому что чувствует поддержку своих сторонников.

View this post on Instagram

A post shared by Алексеи * Навальныи * (@navalny)

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.
В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию во Владимирской области, в городе Покров. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.
Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.
31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.
5 апреля Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом. 
12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см. Его жена после свидания написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / CBS News – астронавт США вновь полетит на «Союзе» — но не за деньги, а «по бартеру»

03.01 / Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

25.11 / Умер Диего Марадона

06.07 / В Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 3550 детей и 7030 медицинских работников

20.10 / Главред Figaro – Макрон заверил, что исламисты «не пройдут», но они уже давным-давно прошли

12.01 / Харьковская мэрия ответила на обвинения в подделке подписи Кернеса: Электронную подпись подделать невозможно

17.03 / Эксперт назвала условия для полной блокировки Twitter в России

12.11 / Hill – Байден назвал «позором» отказ Трампа признать поражение на выборах

13.07 / Саакашвили: Убрать пророссийское правительство Грузии – в интересах Украины

25.01 / В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика