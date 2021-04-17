В Одессе прошли учения Национальной гвардии и полиции, готовятся учения СБУ

Издание сообщает, что на улицах города появились колонны бронетехники с вооруженными людьми.

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Фото: dumskaya.net

20-23 апреля в Одессе пройдут антитеррористические учения СБУ, сообщается в Facebook управления спецслужбы в Одесской области.

Сообщается, что трехдневные “контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств” пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, на территории Суворовского района Одессы и в селе Усатово.

“Во время масштабных тренировок возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное”, – говорится в сообщении.

СБУ также просит жителей и гостей города сообщать на “горячую линию” спецслужбы в случае появления подозрительных лиц, которые интересуются военными объектами, админзданиями, объектами критической инфраструктуры; беспилотников вблизи стратегических объектов; подозрительных предметов или средств поражения.

https://www.facebook.com/sbu.odessa/posts/2858630484393465

В середине апреля СБУ начала антитеррористические учения также в Херсонской и Харьковской областях.

В Херсонской области особое внимание уделили морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

В Харьковской области учения продлятся до конца мая и будут проходить по всей территории региона, особое внимание будет уделено приграничным районам.

Контекст:Антитеррористические учения силовиков и СБУ в приграничных районах проходят на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе. В частности, в конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

По данным разведки, на начало марта возле границы с Украиной РФ разместила около 89 тыс. военнослужащих. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

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