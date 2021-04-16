 

Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге потушили

16.04.2021, 23:40, Новости дня
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Ликвидирован пожар в здании «Невской мануфактуры», который начался в понедельник, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В МЧС сообщили, что «по состоянию на 23.00 мск пожар полностью ликвидирован». МЧС собирается проверять место пожара каждые два часа до 07.00 мск, передает ТАСС.

Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. м, во вторник и среду пожарные делали пролив тлеющих локальных очагов, передает РИА «Новости».

Напомним, здание фабрики загорелось в понедельник. При тушении пожара погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали. Гендиректор бизнес-центра «Невская мануфактура» Максим Макеев арестован.



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