Материалы на связанные с властями США НПО направлены в Генпрокуратуру

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев прокомментировал ответ Москвы на враждебные действия США.

Пискарев указал, что Москва «демонстрирует логичную и взвешенную реакцию на очередной всплеск санкций», чего нельзя сказать о «заокеанских партнерах Россия». Он пояснил, что «в поле зрения комиссии находится ряд НПО, которые готовят рекомендации для государственных органов США», также они «подбирают кандидатуры» россиян и юридических лиц «для включения в санкционные списки».

«Такую деятельность структур, подконтрольных Госдепу и другим госорганам США, мы считаем деструктивной и нежелательной на территории России», – приводит его слова «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне» – официальный Telegram-канал Госдумы по вопросам иностранного вмешательства.

Как сообщил Пискарев, соответствующие материалы «уже направлены» в Генпрокуратуру. Материалы касаются НПО, «которые, в том числе, учат российских граждан формировать заявки для введения санкций против своей страны».

Напомним, МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. В частности, Россия намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам