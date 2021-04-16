 

Материалы на связанные с властями США НПО направлены в Генпрокуратуру

16.04.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев прокомментировал ответ Москвы на враждебные действия США.

Пискарев указал, что Москва «демонстрирует логичную и взвешенную реакцию на очередной всплеск санкций», чего нельзя сказать о «заокеанских партнерах Россия». Он пояснил, что «в поле зрения комиссии находится ряд НПО, которые готовят рекомендации для государственных органов США», также они «подбирают кандидатуры» россиян и юридических лиц «для включения в санкционные списки».

«Такую деятельность структур, подконтрольных Госдепу и другим госорганам США, мы считаем деструктивной и нежелательной на территории России», – приводит его слова «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне» – официальный Telegram-канал Госдумы по вопросам иностранного вмешательства.

Как сообщил Пискарев, соответствующие материалы «уже направлены» в Генпрокуратуру. Материалы касаются НПО, «которые, в том числе, учат российских граждан формировать заявки для введения санкций против своей страны».

Напомним, МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. В частности, Россия намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / “Он ее безумно любил”. Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра

05.07 / Пожар в Новой Каховке. Жильцов дома отселят

09.02 / В Швейцарии разработали датчик отслеживания стресса

24.01 / Пакистан одобрил экстренное применение «Спутник V» в стране

15.11 / Стало известно о трех главных ошибках разведки США в Карабахе

19.08 / Россия и Германия уверенно движутся к «Северному потоку — 2» — угрозы Вашингтона им нипочём

10.07 / Москва потребовала от Киева объяснений заявления о «неактуальности» Минских соглашений

27.08 / Украина присоединилась к декларации ЕС, признающей выборы в Беларуси несвободными

13.09 / Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

26.01 / «Сопротивление» эпохи ковида – французские рестораторы открывают заведения наперекор властям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика