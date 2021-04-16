 

Слуцкий: Вашингтон ответственен за деградацию дипотношений с Россией

16.04.2021, 21:52, Новости дня
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Взаимное сокращение количества дипломатов ведет к понижению уровня дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вашингтон должен, наконец, осознать степень своей ответственности за деградацию двустороннего диалога с Москвой. Такое значительное взаимное снижение численности диппредставительства – серьезный сигнал к понижению уровня дипломатических отношений», – передает сообщение Слуцкого РИА «Новости».

В пятницу РФ официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США и высылке 10 дипломатов в ответ на враждебные антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом. МИД РФ официально опубликовал заявление «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США». В нем говорится, что данные контрмеры введены в ответ на антироссийские санкции США.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать 10 российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов.



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