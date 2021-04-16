Минздрав Украины запретил вакцинировать от COVID-19 публичных лиц вне очереди

“Теперь не будет избыточных доз, которыми могут в том числе вакцинироваться публичные люди. Исключительно люди, которые попадают под первый или второй этап вакцинации. Я знаю, что ходят слухи – рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNTech”, – сказал министр.

По словам Степанова, вакциной Pfizer будут прививать медработников, украинцев, которым более 80 лет, пациентов домов престарелых.

“Нам надо защитить именно эту категорию людей, потому что если мы посмотрим статистику смертности, больше всего умирает граждан в категории 60+. На нее приходится более 82%”, – отметил он.

16 марта в Украину прибыла первая партия Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. 117 тыс. доз вакцин отвезли на таможенный склад. Груз растаможат и доставят в логистическую компанию для развозки по Украине.

Вакцину будут перевозить в специальных контейнерах с сухим льдом. В течение месяца в них будет поддерживаться температура до -80º С, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Контекст:1 марта в национальный план вакцинации от коронавируса внесли изменения, которые позволяли остатками вакцин прививать общественных деятелей.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. На 16 апреля прививки получили более 432 тыс. украинцев. Пять человек получили две дозы, свидетельствуют данные Минздрава. Вакциной Covishield привились 431 809 человек, вакциной CoronaVac – 1008 человек.

По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили более 1,9 млн случаев COVID-19 (17 479 – за последние сутки). Умерло 39 тыс. человек, а выздоровело почти 1,5 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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