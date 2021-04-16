В Ирландии решили подать коллективный иск на Facebook за утечки данных пользователей

Ирландская юридическая фирма Digital Rights Ireland (DRI) объявила о подаче иска против Facebook за утечки данных миллионов пользователей этой социальной сети, в компании предлагают всем пострадавшим присоединиться к иску против цифрового гиганта.

Дело планируется подать сразу в несколько судов Ирландии от имени тысяч пользователей, в компании призвали всех пользователей соцсети из Евросоюза, пострадавших от действий Facebook, регистрироваться на специализированном сайте для возможности возмещения ущерба.

Соответствующее заявление DRI опубликовало на своем сайте.

«Принуждение таких компаний, как Facebook, к выплате денежных компенсаций пользователям, чьи права на конфиденциальность они нарушили – самый эффективный способ действительно изменить поведение этих крупных технологических компаний», – сообщил председатель DRI Макинтайр.

Отмечается, что поводом для иска стали новости о том, что Facebook не может защитить данные пользователей от недавней утечки данных, которая затронула 533 млн человек.

СМИ в начале апреля сообщили, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России.

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.

Эксперт по работе с данными Олег Блинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Facebook может грозить штраф в размере до 500 млн евро из-за этой утечки.