 

Медведев: Для ЕР важны новые лица и перспективные политики

16.04.2021, 18:16, Новости дня
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В предварительном голосовании «Единой России» пробуют себя молодые политики, включая волонтеров, тех, кто борется с пандемией, представителей молодежных организаций, участников проекта «Лидеры России» и в целом сторонников президента, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с участниками неформальной сессии молодых кандидатов «Новые лица». 

«Новое лицо – это новые коммуникации и новые коммуникативные приемы, возможности, просто внимание к людям. Это действительно исключительно важно», – приводятся слова Медведева на сайте ЕР. 

Обращаясь к участникам встречи Председатель партии отметил, что «первые шаги в политике – это всегда шаги в неизведанное». 

«У вас есть конкурентное преимущество – вы все молодые, энергичные, у вас за плечами есть уже определенный, у многих неплохой, опыт в тех или иных направлениях. Самое главное – наладить коммуникацию с людьми и завоевать авторитет среди избирателей», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

За первый месяц выдвижения на праймериз «Единая Россия» получила более 3 тыс. заявок на участие в предварительном голосовании для выдвижения кандидатов в Госдуму. Около половины заявок поступило от волонтеров, общественников и представителей соцсферы.

В онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном – 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные результаты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда «Единой России», который сформирует списки партии на думские выборы. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября.



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