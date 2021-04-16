Мишустин отметил экономические плюсы союзной интеграции РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, – важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

В свою очередь премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что пакет предложений по углублению экономической интеграции между Белоруссией с Россией находится в высокой степени готовности.

«Тема интеграции в экономической сфере – приоритетный вопрос двусторонней повестки. Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности», – сказал Головченко.

При этом он отметил, что у Минска и Москвы имеются вопросы, по которым «пока не достигнут консенсус в сущностном плане». Головченко заметил, что эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно.

В пятницу Мишустин, который находится с визитом в Минске, пообщался тет-а-тет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также Мишустин предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля в Москве.