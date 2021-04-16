Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», передает РИА «Новости».

Профильной темой совещания Совбеза стало военное строительство, также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

«Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе», – добавил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР – Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры на объявленные антироссийские санкции.

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

Новые меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний.

В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.