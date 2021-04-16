Рэпер Серега: Единственная девушка, которой я сделал предложение, мне отказала

“В моей жизни появилась девушка – женщина, которая сыграла невероятную роль в судьбе Полиграфа Шарикова. Потому что она фактически являлась его музой. На каждом диске Полиграфа есть посвящение этой женщине и инициалы: Т.О. Ее Танечка зовут. Звали”, – рассказал артист.

Рэпер отметил, что сейчас они не общаются.

“У нас с ней не сложилось. Это, кстати, единственная женщина, которой я сделал предложение. Она мне отказала. Это было очень трепетное событие для меня”, – признался Серега.

По словам артиста, все произошло в Москве на концерте проживающей в России украинской певицы Loboda.

“Света остановила концерт и вызвала меня на сцену. Я с огромным букетом цветов вышел туда, прочитал стихи Тане. И весь зал кричал: “Выходи за него, выходи за него!” Она сказала: “Я подумаю”. Дипломатично. Но в тот момент она точно знала, что не выйдет. И все закончилось не так, как обычно заканчивается в хороших фильмах, где главный герой или тот, кто верит в себя и свою мечту, получает то, что заслуживает, то, что хочет. Я ее не заслуживал. Но тем не менее она стала музой для Полиграфа Шарикова. И из меня выскакивали, просто вылетали эти песни – и потом становились хитами”, – сообщил певец.

Серега предположил, что сейчас эта девушка может быть замужем и у нее есть дети.

“Она заслуживает того, чтобы быть счастливой. Я ей безумно признателен и благодарен за то, что она была в моей жизни. Это действительно так. И я понимаю, почему она отвергла меня.

Ей было бы очень неспокойно со мной. Очень неспокойно”, – подытожил он.

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Контекст:Серега родился в 1976 году в белорусском Гомеле. Первый музыкальный успех к музыканту пришел в 2002 году с песней “Загубили Лялю”, а известность – после выхода песни “Черный бумер” в 2004 году.

С 2004 года Серега живет в Украине (у него есть разрешение на постоянное проживание), но сохраняет белорусское гражданство.

Сейчас исполнитель развивает два музыкальных проекта – Seryoga и Полиграф Шарикoff.

От отношений с украинкой Полиной Ололо у музыканта есть два сына: Марк (2009) и Платон (2012). В 2015 году пара рассталась после девяти лет совместной жизни. Супруги судятся за право опеки над детьми.

Официально рэпер Серега никогда не состоял в браке.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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