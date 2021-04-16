Сербия заявила об увеличении потребности в российском газе

Белград хотел бы увеличить поставки российского газа, поскольку потребности в нем постоянно растут, сообщил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

«Сербия заинтересована в увеличении объема поставок газа, так как наши потребности растут с каждым годом», – передает слова министра РИА «Новости».

Селакович сообщил, что продление или подписание нового контракта на поставки топлива будут одной из тем обсуждения для межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и компаний «Србиягаз» и «Газпромнефть». «И я надеюсь, что они достигнут соглашения как можно скорее», – отметил глава сербского МИДа.

Министр подчеркнул, что с подписанием нового контракта у Белграда появятся дополнительные обязательства по строительству газотранспортной инфраструктуры. Также Селакович сообщил, что доля прямых иностранных инвестиций в Сербии увеличилась до 62% от их общего объема по региону. «Даже в эпоху пандемии мы очень заинтересованы в приходе иностранных инвесторов в Сербию, а значит, нуждаемся в увеличении поставок газа. И я совершенно уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос с нашими российскими партнерами», – сказал он.

Кроме того, по мнению министра, реализация проекта «Турецкий поток» обеспечит Сербии более высокий уровень энергобезопасности.

Контракт на поставку российского газа в Сербию подписан действует до конца 2021 года. С 2018 года объемы поставок голубого топлива в рамках действующего контракта были увеличены с 1,5 млрд кубометров до 2 млрд кубометров в год.

В начале января президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод Болгария – Венгрия, который проходит по территории страны. Проектная мощность газопровода – 31,5 млрд кубометров газа в год. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.