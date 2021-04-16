Россия перебросила в Крым военные соединения из Северного Кавказа

Учения проходили под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, который поставил задачу проверить на полигоне практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов “Фагот” и “Хризантема”, рассказали российские военные.

Территория полигона, по данным ЮВО, позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота. На полигоне расположены директрисы (участок, где установлены мишени) для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, систем залпового огня и стрелкового вооружения, объяснил Дворников.

“Полигон должен стать основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота”, – процитировала Дворникова пресс-служба минобороны РФ.

Контекст:В отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ 4 апреля сообщали о проведении ракетными и десантными кораблями артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки. В отряд кораблей вошли фрегат “Адмирал Макаров”, малые ракетные корабли “Грайворон” и “Вышний Волочек”, ракетный корабль на воздушной подушке “Самум”, тральщик “Иван Голубец” и большие десантные корабли. В ЧФР отмечали, что кроме кораблей, в учениях в Черном море будут участвовать самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

15 апреля РФ объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По данным разведки, на начало марта возле границы с Украиной РФ разместила около 89 тыс. военнослужащих. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Министр обороны Украины Андрей Таран предположил, что РФ может напасть на Украину со стороны аннексированного Крыма.

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