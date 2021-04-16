Зеленский: Считаю, что именно сейчас Макрон может сделать искусственное дыхание нормандскому формату

На вопрос журналиста: “Нормандский формат мертв?” Зеленский ответил: “Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон”.

“Да, именно сейчас. Мне кажется, что нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в трехсторонний контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют”, – сказал глава государства.

Он отметил, что после саммита “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года Украина открыла четыре современные контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения с оккупированными территориями.

“Они должны были сделать то же самое – они ничего не открыли”, – сказал президент.

Также, по его словам, представители РФ заблокировали обмен удерживаемыми лицами.

“22 июля 2020 года мы начали режим прекращения огня. Здесь действительно у нас была победа. В течение семи месяцев более-менее соблюдался режим прекращения огня. Первые два-три месяца мы в целом радовались. Я считал, что мы пошли вперед. Сложно, но смотрите, какие шаги. Затем ситуация осложняется, и с начала этого года, 2021 года до этого момента – 27 погибших (интервью записывали 13 апреля. – “ГОРДОН”). Вот и все. И стреляют, и наращивается количество военных. Я спрашиваю в третий раз: хочет ли Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника – и это ответ”, – сказал президент Украины.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, 12-го и 13 апреля погибли еще двое.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил о подготовке встречи лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

9 марта Зеленский заявил, что, если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” – Меркель, Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным – по отдельности.

16 апреля в Париже проходит встреча Зеленского с Макроном. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что президенты обсудят ситуацию на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной. К ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—