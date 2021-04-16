 

Начался прием заявок на соискание премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

16.04.2021, 14:40, Новости дня
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Академия Российского телевидения с 15 апреля начала прием работ на соискание Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа», объединяющей все средства массовой информации.

«Начинается прием работ на соискание профессиональной журналистской премии, объединяющей все средства массовой информации. Срок приема – с 15 апреля по 15 июня», – сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Организатором выступает Академия Российского телевидения, соорганизатор – Союз журналистов России.

В конкурсе могут принять участие все средства массовой информации – телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ, интернет-порталы, авторы блогов и другие. К участию в конкурсе допускаются творческие материалы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 января 2020 года по 15 июня 2021 года. Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи.

Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: «Наука и жизнь» и «Гагарин life». Оценивать работы участников будет экспертный совет, в состав которого войдут порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры.



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