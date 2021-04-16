 

Минздрав Финляндии заявил о готовности к переговорам с Россией по «Спутнику V»

16.04.2021, 13:46, Новости дня
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Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии открыто для двусторонних переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» или ее производстве в стране, но препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств, информирует финское ведомство.

«Министерство социальных дел и здравоохранения открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве «Спутник V» (Gam-COVID-Vac) с учетом следующих факторов: Финляндия не может вести переговоры о приобретении вакцины, если ЕС начнет совместные переговоры по этому вопросу. Финляндия закупает только вакцины, получившие регистрацию от Европейского агентства по лекарственным средствам. Предприятия по производству вакцин должны быть сертифицированы Европейским агентством по лекарственным средствам и соблюдать надлежащую производственную практику, определенную ВОЗ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Финское министерство социальных дел и здравоохранения надеется, что МИД возьмет на себя переговоры, уточняется в сообщении.

Напомним, в четверг финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру сообщило, что Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V».



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