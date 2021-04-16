Welt – движение на нуле — пандемия обострила проблему детского ожирения

Из-за череды непрекращающихся локдаунов европейские дети лишились возможности посещать спортивные секции и проводить время на свежем воздухе. Как считает Welt, это обострило проблему избыточного веса у школьников: их двигательная активность снизилась примерно в два раза, в то время как потребление нездоровой пищи увеличилось на 20%. При этом последствия ощущают прежде всего дети из небогатых семей.

Короткий визит к педиатру. Год пандемии оставил свой след и на Ильхане Йылдырыме. До локдауна 11-летний мальчик пять раз в неделю занимался спортом: он посещал секцию кикбоксинга и бассейн и катался на велосипеде. Из-за локдауна его двигательная активность снизилась до нуля.

СЕЛЬМА ЙЫЛДЫРЫМ, мать: Он набрал 27 килограммов. Мы уже изменили питание, но я работала и просто не могла контролировать, что он ел и в каких количествах.

Многие родители сталкиваются с этой проблемой. Исследование, проведённое Мюнхенским университетом, показывает, что во время пандемии дети стали двигаться на 40 процентов меньше. Для детей от 10 до 14 лет этот показатель доходит даже до 60 процентов. Напротив, потребление чипсов, пиццы и нездоровой пищи увеличилось на 20 процентов.

БЕРТОЛЬД КОЛЕЦКО, профессор, руководитель исследования, Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана: Существует сильное социальное неравенство. В частности, дети из семей, испытывающих финансовые трудности, подвергаются высокому риску ожирения. Риск в два с половиной раза выше, чем у детей из привилегированных семей.

Пустые спортивные залы в школах, отсутствие спортивного досуга — из-за пандемии многие дети будут страдать от избыточного веса и сопутствующих заболеваний, возможно, всю жизнь.

МАРТИН КАРСТЕН, педиатр: У детей может развиться диабет, проблемы с суставами, жировой гепатоз, могут страдать все органы. Обычно мы наблюдаем довольно тяжёлую ситуацию у детей, которые совсем не двигаются.

Ильхан Йылдырым хочет избежать этого риска. Его главное желание, наконец, снова регулярно заниматься спортом, чтобы забыть про пандемию и лишние килограммы.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2021 года.