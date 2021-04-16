 

Напавший на филиал Банка Грузии отпустил заложника

16.04.2021, 12:35, Новости дня
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Напавший на филиал «Банка Грузии» отпустил одного заложника, сейчас в банке остаются трое сотрудников и один охранник.

«Нападение на филиал «Банка Грузии» в Тбилиси совершил один мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, сообщил журналистам очевидец, который в это время находился рядом с банком. По его словам, нападавший сразу отпустил одну женщину, на данный момент в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник», – передает Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца.

Ранее телеканал «Рустави 2» сообщил, что вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси и взял в заложники людей.  



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