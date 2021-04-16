 

Байден в речи о РФ перепутал фамилию Путина

16.04.2021, 8:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден в своей речи о РФ пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.

Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци… эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».

Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».

Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении РФ заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на РФ и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.

В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Веселящий газ внесут в список одурманивающих веществ в России

26.06 / Лукашенко пообещал не допустить внешнего управления Белоруссией

29.10 / Le Monde – нарушающие экостандарты машины из Европы и Японии выходят на вторичный рынок в Африке

26.07 / Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

07.10 / Песков не нашел повода для недоверия статистике по коронавирусу

12.12 / Пригожин рассказал, какие цены поражают больше всего

31.01 / Китай намерен за два года увеличить производство полупроводников на 20%

30.07 / Украина может потребовать экстрадиции украинцев, задержанных в Беларуси в числе бойцов ЧВК “Вагнер”

26.06 / СТРАНА – Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ

17.02 / Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика