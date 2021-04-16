Минпросвещения запустит сервис «Цифровое портфолио учащегося»

Искусственный интеллект и так называемые технологии глубокого анализа Минпросвещения РФ использует для создания нового сервиса. Он получит название «Цифровое портфолио учащегося» и выйдет в свет до 2023 года, обещают чиновники.

Главная задача инновации – упростить труд школьного учителя и сделать более качественным обучение детей. Сервис, о котором идет речь, поможет быстро и без особых затрат времени правильно подобрать контент для проведения уроков.

Дальнейшее развитие образовательной сферы немыслимо без активного использования ИТ-разработок. Первый важный опыт получен еще в прошлом году, когда многие вынужденно были перейти на дистанционный режим. Далее нам остается только развиваться в данном направлении.