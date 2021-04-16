 

Доллар на открытии торгов вырос к рублю, евро – не изменился

16.04.2021, 7:08, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки, курс евро не изменился.

Курс доллара к рублю в пятницу на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 76,35 рубля. Курс евро не изменился и составил 91,36 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в четверг утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 75,87 рубля. Курс евро поднялся на 79,75 копеек, до 91,74 рубля.



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