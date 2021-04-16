 

Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией

16.04.2021, 7:08, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.

«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.

Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева. Также Кулеба подчеркнул, что главы МИД стран Прибалтики осуждают эскалацию ситуации в Донбассе. 

Ранее Кулеба заявил, что Киев призывает НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России».



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