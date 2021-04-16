 

Huawei также хочет убрать зарядное устройство из комплектации

16.04.2021, 6:16, Новости дня
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Данные весьма сомнительный шаг уже сделали несколько крупных мировых производителей мобильных устройств. Теперь и китайский Huawei решил к ним присоединиться.

Как стало известно, компания будет поставлять смартфоны без штатного зарядного устройства в комплекте. По поводу причин такого решения существует несколько мнений.

Скептики полагают, что производители, таким образом, хотят сократить расходы и заставить покупателей платить сразу за два устройства – гаджет и зарядку к нему. Иные эксперты утверждают, что пользователям, наоборот, предлагают выбор: купить обычное зарядное устройство, быстрое или беспроводное. А за штатную зарядку они все равно платили во время покупки смартфона.



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