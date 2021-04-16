Российского посла в Лондоне вызвали в МИД Британии

МИД Британии вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.

«Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма», – цитирует сообщение британского ведомства ТАСС.

Напомним, через подмену кода продукции SolarWind, установленной на 18 тыс. компьютеров, киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности США и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур.

В Белом доме также заявляли, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

В СВР на это ответили, что обвинения в кибершпионаже в ее адрес являются «словоблудием» и «бредом».