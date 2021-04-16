 

Российского посла в Лондоне вызвали в МИД Британии

16.04.2021, 6:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МИД Британии вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.

«Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма», – цитирует сообщение британского ведомства ТАСС.

Напомним, через подмену кода продукции SolarWind, установленной на 18 тыс. компьютеров, киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности США и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур.

В Белом доме также заявляли, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

В СВР на это ответили, что обвинения в кибершпионаже в ее адрес являются «словоблудием» и «бредом».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Трамп объявил о резком увеличении федеральных сил в городах США

17.01 / CNN – «пугающие цифры» — в США прогнозируют более 90 тысяч смертей от COVID-19 в ближайшие три недели

17.09 / Отопление в Москве включат досрочно

25.01 / Spiegel – «почувствовать себя жертвой» — современные технологии помогают в борьбе против домашнего насилия

05.02 / Байден: Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России. Америка вернулась

25.06 / В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

08.03 / Президент Сирии и его жена заболели COVID-19

25.06 / Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком»

29.01 / В ОП призвали пресечь попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций

23.07 / Назван срок передачи флоту фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика