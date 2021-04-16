Суд арестовал подозреваемого в убийстве криминального авторитета Гейдарова в Москве

Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал до 12 июня Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова.

«Хорошевский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова М. П., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство» и «Незаконный оборот оружия»), до 12 июня», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ранее следствие потребовало арестовать на два месяца предполагаемого убийцу авторитета в московском фитнес-клубе.

Султанов, задержанный по подозрению в убийстве авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего), признал вину, заявив, что застрелил его из личной неприязни.

На опубликованном СК видео подозреваемый дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство.

Напомним, в понедельник в одном из фитнес-клубов Москвы застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий. Позже стало известно, что убитый являлся гражданином Азербайджана и находился в РФ в статусе беженца. Позже в Москве задержали подозреваемого в убийстве в тренажерном зале на улице Авиационной.

По данным следствия, 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.