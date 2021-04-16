«Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии

Российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, сообщил вице-премьер правительства республики Игор Матович.

«Спутник V» успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии», – передает слова Матовича ТАСС.

Вице-премьер заявил, что Словакия могла уже сейчас прививаться «Спутником V», однако этому помешала «политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата». «Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только «Спутником V», – отметил Матович.

В четверг премье-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Словакия уже в мае может начать вакцинацию российским препаратом, если он успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V».

В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.

Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».

В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.