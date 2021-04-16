 

Польша объявила трех сотрудников посольства РФ персонами нон грата

16.04.2021, 1:44, Новости дня
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Послу РФ была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства, в связи с проведении ими мероприятий в ущерб Республике Польша.

«Пятнадцатого апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве», – передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение МИД республики.

В министерстве уточнили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».

Ранее сообщалось, что посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против РФ и ситуации на восточной границе Украины.

Посол США в РФ Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе.

Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.



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