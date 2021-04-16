Россия сократила вложения в госдолг США

В январе 2021 года РФ сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.

Согласно данным Минфина США, в январе РФ сократила объем вложений в госдолг США с 6,145 млрд долларов до 5,756 млрд в феврале. При этом доля долгосрочных американских облигаций сократилась практически в девять раз: 306 млн вместо 2,7 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось 5,45 млрд по сравнению с 3,4 млрд долларов за январь, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем госдолга США в январе оставалась Япония с показателем 1,25 трлн долларов. Второе место с 1,1 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

В январе РФ увеличила объем вложений в американские государственные облигации по сравнению с декабрем 2020 года на 134 млн долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году.