 

Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов

15.04.2021, 21:32, Новости дня
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Основанием для этого решения было совершение дипломатами действий, не соответствующих их статусу дипломата и вредящих Польше, говорится в релизе. 

“Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации”, – добавили в МИД страны. 

Польское агентство PAP отмечало, что вызов Андреева в МИД связан с введением Соединенными Штатами санкций против России, а также с ситуацией на границе РФ и Украины. 

Кроме того, посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с “враждебной линией поведения” сегодня вызвали в МИД Великобритании. 

Контекст:США сегодня ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.
Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.
Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. 
В сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма. 
Это происходит на фоне обострения ситуации на востоке Украины и увеличении Россией военного присутствия у границы с Украиной, а также в оккупированном Крыму. 
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.
Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации Байдена.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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