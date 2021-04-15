Лидер волонтерского движения Артем Метелев решил баллотироваться в Госдуму

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ, основатель портала DOBRO.RU и движения «Волонтеры-медики» Артем Метелев объявил о своем решении участвовать в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по региону Москва.

Соответствующее заявление он сделала в ходе сессии «Волонтер-медик – однажды, волонтер-медик – навсегда», где участники и партнеры движения вспомнят пять лет истории организации и ее достижения. Одним из важных вех стало проведение общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, инициированной Ассоциацией волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-медики» и Общероссийским народным фронтом в марте 2020 года, в первые дни начала пандемии COVID-19, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

4 марта 2021 года на встрече с участниками акции #МЫВМЕСТЕ, которую модерировал Метелев, президент РФ Владимир Путин поддержал активное участие волонтеров в политической жизни страны, назвав важным для страны, если люди с разными взглядами придут во власть.

Метелев имеет 13 лет опыта развития волонтерства и социальной активности на территории всей страны, возглавляет крупнейшее волонтерское объединение страны – Ассоциацию волонтерских центров, является членом ОПРФ VI и VII созывов и представляет интересы тех, кто ежедневно помогает людям.

«В нашей стране есть много хорошего, но в ней не хватает социального комфорта. Я уверен, что строить его должно не только органы власти, но и каждый из нас. Через волонтерство, благотворительность, работу в социальных проектах. Людей, которые находят в себе силы и готовы брать ответственность за происходящее – немного, и моя миссия сделать так, чтобы нас было больше. Считаю, что НКО, работая ежедневно на земле, чувствуют на местах боль людей ближе, чем кто-либо другой. Лучше знают свою тему, быстрее находят решения проблем. Однако голос людей, которые больше всех знают, что происходит в реальности – не слышат. Мы накопили такой объем данных, такой объем проблем, которые нужно решать, что сегодняшних инструментов просто не хватает. Я считаю, что у молодежи, у волонтерского движения, у тех, кто каждый день помогает людям, должны быть свои союзники и свои представители во власти», – прокомментировал Метелев свое решение подавать документы на праймериз.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. В 2017, 2018, 2019 и 2020 годах единый день голосования проводился во второе воскресенье сентября, однако в 2021 году он назначен на третье воскресенье сентября. Это сделано из-за выборов депутатов Государственной думы. Ушедшие в отставку после 19 июня 2021 года главы регионов будут избраны уже в единый день голосования 2022 года

В этом году избирателям предстоит выбрать 225 депутатов Госдумы в одномандатных округах, еще столько же в территориальных группах по партийным спискам.