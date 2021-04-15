 

Белый дом допустил возможность дополнительных санкций по «Северному потоку»

15.04.2021, 20:56, Новости дня
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Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2», однако Белый дом не уточнил, согласованы ли они уже или нет.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, в начале апреля минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сказал газете ВЗГЛЯД, что «Рриторика новой администрации США говорит о том, что санкции скорее всего будут приняты».



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