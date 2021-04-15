 

Зеленский: Я предложил разработать фундаментальный законопроект про статус олигарха

15.04.2021, 19:44, Новости дня
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“Я предложил СНБО вместе с Офисом президента и АМКУ разработать новый законопроект – такого у нас в Украине не было – разработать фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране”, – заявил глава государства. 

По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

Президент подчеркнул, что в Украине поддерживают бизнес, как большой, так и нет.

“Но влияние олигархов на выбор страны, на экономику страны, на законы страны, на Верховную Раду страны, – этого, мне кажется, допустить больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2794895777427447/

Контекст:Зеленский был избран президентом в 2019 году. До политической карьеры он работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем телеканала является Игорь Коломойский, и некоторые эксперты отмечали, что бизнесмен может оказывать влияние на главу государства. Сам президент неоднократно заявлял, что у него нет никаких особых отношений с Коломойским.
В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.
После введения Соединенными Штатами в марте 2021 года санкций против Коломойского, Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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