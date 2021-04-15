Боррель заявил, что ЕС выражает солидарность с санкциями США против России

“Европейский союз и его государства-члены выражают солидарность с Соединенными Штатами в отношении последствий злонамеренных кибер-действий, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке США, была проведена Российской Федерацией”, – заявил Боррель.

Он отметил, что операция затронула правительства и бизнес во всем мире, в том числе в государствах-членах ЕС.

“Мы разделяем озабоченность наших партнеров ростом числа злонамеренных кибердействий и, в частности, встревожены недавним увеличением активности, затрагивающей безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий, которые могут иметь системные последствия и наносят значительный ущерб нашему обществу, безопасности и экономике. Злонамеренное использование ИКТ подрывает преимущества, которые интернет и использование ИКТ предоставляют обществу в целом, и демонстрирует готовность некоторых субъектов эффективно подвергать риску международную безопасность и стабильность”, – заявил глава европейской дипломатии.

Боррель призвал воздерживаться от “безответственного и дестабилизирующего” поведения в киберпространстве.

“Мы продолжим расследование злонамеренных действий в киберпространстве с целью принятия устойчивых, совместных и скоординированных действий по предотвращению, сдерживанию и реагированию на такое злонамеренное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества с нашими международными партнерами. Мы призываем все государства содействовать и играть конструктивную роль в проводимых расследованиях, а также принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и целостности продуктов и услуг ИКТ и их цепочки поставок”, – заявил он.

Верховный представител проинформировал, что ЕС и его государства-члены продолжают работать над созданием Программы действий по развитию ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках ООН.

“Европейский союз и его государства-члены по-прежнему твердо привержены и полны решимости солидарно со своими международными партнерами в продвижении глобального, открытого, стабильного и безопасного киберпространства, уважающего права человека, основные свободы, демократические ценности и принципы, а также верховенство закона, в целях обеспечения безопасной жизни как в сети, так и в автономном режиме”, – заявил Боррель.

Контекст:Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

15 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США сегодня объявят о введении санкций против России за вмешательство в выборы президента и кибератаки. На фоне слухов о подготовке новых санкций США обвалился биржевой курс российского рубля по отношению к доллару.

15 апреля Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Ограничения будут применены в отношении 32 юридических и физических лиц, которые “по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства”.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года. Также США выдворяют из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне.

Также, в частности, ограничения решили применить в отношении шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, отмечается в релизе Белого дома. “Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры”, – сказано в сообщении.

Также США в сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой решили применить ограничения против восьми компаний и физлиц, связанных с продолжающейся оккупацией Россией Крыма и репрессиями на полуострове.

В МИД РФ заявили, что готовят ответ на новые санкции США. Также посла США в Москве пригласили в российское внешнеполитическое ведомство для “тяжелого разговора”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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